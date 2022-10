Stadtführung mit geschlossenen Augen in Ravensburg

Autos, Fahrräder, Fußgänger, Stolperfallen - der Gang durch eine belebte Innenstadt kann stressig sein. Doch wie fühlt es sich an, wenn jemand wenig oder sogar überhaupt nichts sieht? Wer das herausfinden will, kann im Rahmen der „Woche des Sehens“ in vielen Städten eine Führung machen. Dabei tragen alle eine Dunkelbrille und erleben die Stadt mit anderen Sinnen. Normalsehende sollen sich mal hineinversetzen in die Welt der Blinden und Sehbehinderten. Und das ist sehr lehrreich. Wie zum Beispiel in Ravensburg. mehr...