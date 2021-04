per Mail teilen

Die Stadt Weingarten (Kreis Ravensburg) will das Areal des ehemaligen Krankenhauses 14 Nothelfer kaufen. Das hat der Gemeinderat einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, teilte die Stadt mit.

Die Stadt werde der Insolvenzverwaltung einen angemessenen Kaufpreis anbieten, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle vermeiden, dass das Grundstück in zentraler Lage samt Immobilie an einen Investor falle, der mit dem Kauf nur finanzielle Interessen verfolge.

Wettbewerb für zukünftige Nutzung

Die Stadt wolle das Gelände aber nicht dauerhaft behalten und selbst nutzen. In einem Konzept- und Bieterwettbewerb sollen Ideen für die zukünftige Nutzung des Areals gesammelt werden.

Krankenhaus seit 2020 geschlossen

Das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten wurde 2020 geschlossen, nachdem der Klinikverbund Medizin Campus Bodensee, zu dem das Krankenhaus in Weingarten zuletzt gehörte, Millionenverluste nicht in den Griff bekommen hatte.