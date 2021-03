Die Stadt Singen ist gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung einen sogenannten "Bee-Deal", also ein Bienen-Abkommen eingegangen. Ziel des Abkommens sei es, in der Stadt künftig noch mehr Maßnahmen zur Hilfe für Bienen umzusetzen, so Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU). Für dieses Jahr sei unter anderem eine Veranstaltungsreihe mit Online-Vorträgen und Besichtigungen bienenfreundlicher Gärten und Freiflächen geplant. Die Stadt Singen ist nach eigenen Angaben eine der ersten Städte in Deutschland, die einen solchen Bienen-Deal eingeht.