So liefen die Kontrollen der Tuning-Szene am Bodensee

Der Großeinsatz der Polizei am Bodensee gegen "Auto-Poser" am Wochenende ist erfolgreich verlaufen. Zu Anzeigen kam es aber nicht, so die Polizei. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Einsatzkräfte nach illegalen Autorennen oder großen Versammlungen von "Auto-Posern" Ausschau gehalten. 30 Einsatzkräfte waren über drei Stunden lang im Raum Singen unterwegs. Die verstärkte Polizeipräsenz habe möglicherweise eine abschreckende Wirkung auf die Szene gehabt, so Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium Konstanz gegenüber dem SWR. Es seien kaum Verstöße festgestellt worden.

Nach Angaben der Präsidien in Ravensburg und Konstanz registrierten die Beamten in Friedrichshafen (Bodenseekreis) an zwei Orten in der Stadt jeweils rund 30 Fahrzeuge. Ein Großteil der Personen hielt sich an die geltenden Regeln, so die Polizei. Vier Fahrzeuge wurden nach Erlöschen der Betriebserlaubnis stillgelegt und aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrollen sollen an den kommenden Wochenenden fortgesetzt werden.

Singen greift hart durch

Möglicherweise zeigten die neuen Verbote der Stadt Singen Wirkung, so Marcel Ferraro weiter. Dort sind solche Treffen ab einer bestimmten Größe jetzt verboten. Einer Allgemeinverfügung zufolge dürfen sich nicht mehr als fünf Fahrzeuge von sogenannten Auto-Posern und Auto-Tunern versammeln. Die Strafen bei einem Verstoß reichen von einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro bis zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs. Man wolle die Tuning-Szene nicht kriminalisieren, wehre sich aber gegen die Auswüchse, so Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU).

Immer wieder Ärger durch Lärm und Abgase

Die Stadt Singen reagiert damit auf die wiederholten massiven Treffen der Tuning-Szene mit all ihren negativen Begleiterscheinungen. Singen ist in der Tuning-Szene beliebt, auch bei Schweizer Auton-Posern. Trotz Kontrollen durch die Polizei und Absperrungen war es im Industriegebiet in der Vergangenheit immer wieder zu massiven Ansammlungen hochmotorisierter Fahrzeuge gekommen, verbunden mit Lärm durch aufheulende Motoren, quietschende Reifen und laute Musik.