Die Stadt Sigmaringen schließt endgültig kaputte Schwimmbecken an zwei Grundschulen. Eine kurzfristige Reparatur der bereits stillgelegten Bäder lohne sich nicht mehr. Man prüfe nun zusammen mit dem Betreiber, den Stadtwerken, Alternativen für das Schul- und Vereinsschwimmen. So könne es vorübergehend in Nachbarkommunen stattfinden, so die Stadt.