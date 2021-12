per Mail teilen

Der Sozialausschuss des Landkreises Ravensburg beschäftigt sich am Mittwoch mit dem "Aktionsplan Inklusion". Er enthält Empfehlungen, wie Menschen mit Behinderung besser integriert werden können. Ein Schwerpunkt dabei ist die digitale Teilhabe. So sollen etwa Webseiten von Kommunen so konzipiert sein, dass auch Sehbehinderte sie nutzen können.