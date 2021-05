per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende in Ravensburg eine illegale Baumbesetzung von Klimaaktivisten beendet. Die Stadt hatte zuvor eine Räumung angeordnet. Die Besetzer hatten Seile über eine Straße gespannt und daran ein Transparent befestigt. Sie selbst hingen in Hängematten über der Fahrbahn. Die Polizei setzte Spezialkräfte der Höhenintervention ein.