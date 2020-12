Die Stadtverwaltung von Radolfzell (Kreis Konstanz) warnt vor betrügerischen Briefen. Diese seien in den letzten Tagen bei verschiedenen Firmen in der Region eingegangen, mit dem Absender "Stadt Marketing Verlag-Service". In den Briefen werde dazu aufgerufen, Anzeigen in einer Bürgerinformationsbroschüre zu schalten. Dabei handele es sich keinesfalls um Briefe der Stadt Radolfzell oder der Tourismus und Stadtmarketing GmbH, so die Stadtverwaltung.