Die Stadt Lindau macht bei der sogenannten Earth Night am Dienstag mit. Ab 22 Uhr sollen in Lindau Lichtquellen, die nicht der Sicherheit dienen, etwa Schaufenster-Beleuchtung oder Lichter an Fassaden und Häusern bis in den Morgen ausgeschaltet werden, so die Stadt. Auch die Bürger sind aufgerufen mitzumachen. Mit der weltweiten Aktion soll auf das Problem der Lichtverschmutzung aufmerksam gemacht werden, unter der Tiere und Pflanzen leiden.