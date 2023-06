Die Datingshow des SWR-Fernsehens "Stadt, Land, Liebe" geht in die zweite Runde. Diesmal treffen in Kressbronn am Bodensee wieder fünf Handwerker vom Land auf 25 Frauen und Männer aus der Stadt.

Stadt plus Land gleich Liebe, das könnte für fünf alleinstehende Handwerker aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Formel für ihr Glück werden. In Kressbronn (Bodenseekreis) treffen sie in der zweiten Staffel der SWR Dokusoap "Stadt, Land, Liebe" auf 25 Frauen und Männer. Dachdeckermeister Jonas, Lackierer Pietro, Friseur Dennis, Bäckermeister Tobias und Flaschnermeister Christian erwarten in der modernen Location der Kressbronner Werft ihre Pendants - 25 Frauen und erstmals auch Männer. Die zweite Ausgabe der Datingshow ist insgesamt diverser angelegt. Auch soll mehr Landleben gezeigt werden und die Kandidatinnen und Kandidaten mit mehr Action herausgefordert werden. Erstes Kennenlernen in Kurzgesprächen Nach dem ersten Drei-Minuten-Gespräch kann Lackierer Pietro aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) schon eine Favoritin nennen: „Favoritin? Ja. Meine war Sarah. Sehr, sehr interessant. Mega-mega-interessant.“ Sarah ist nach dem ersten Austausch mit Pietro begeistert. Doch gleich geht es weiter in der Gesprächsrunde des Speed-Datings. SWR Wer wissen will, ob Sarah und Pietro tatsächlich zusammenkommen, erfährt ab Ende des Jahres die Auflösung in sechs Folgen - zunächst in der ARD Mediathek, danach im SWR Fernsehen. Bereits die erste Staffel und spielte zwei Fernsehpreis-Nominierungen für den SWR ein. Die Dokusoap wird in der Zeit vom 12. bis zum 20. Juni 2023 an verschiedenen Orten gedreht. Die zweite Staffel mit sechs Folgen von "Stadt, Land, Liebe" ist ab Ende Oktober vorab in der Mediathek zu sehen.