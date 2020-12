per Mail teilen

Bei den Entsorgungsbetrieben in Konstanz können ab sofort Gelbe Tonnen für die Sammlung von Verpackungsmüll gemietet werden - eine 240 Liter Tonne kostet 24 Euro im Jahr. Bislang gibt es in der Stadt nur die Gelben Säcke. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten sich Tonnen statt Säcke gewünscht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.