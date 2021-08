per Mail teilen

Die Stadt Friedrichshafen hat kein Interesse an einem historischen Zug mit Maybach-Motorentechnik. Der Gemeinderat lehnte am Montag ein entsprechendes Schenkungsangebot der Maybach-Stiftung ab. Als Gründe wurden unter anderem ungeklärte Fragen zu den Kosten der Restauration und der künftigen Unterbringung des Diesel-Schnelltriebwagens genannt. Stattdessen wird die Verwaltung nun gemeinsam mit der Zeppelin-Stiftung mit einem Verein Gespräche aufnehmen, dessen Mitglieder einen ähnlichen Zug mit Maybach-Technik restauriert haben. Dieser soll künftig zeitweise in Friedrichshafen zu sehen sein und die historischen Bezüge zur Industrie- und Technikgeschichte der Stadt deutlich machen.