Stadt Friedrichshafen mietet ehemaliges Hotel als Unterkunft für Geflüchtete

140 Geflüchtete aus der Ukraine werden bald in das ehemalige Hotel Goldener Hirsch in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einziehen. Die Stadt mietet das Gebäude von der Inselbrauerei Lindau AG.

Das Hotel stand seit September vergangenen Jahres leer und sollte nun neu verpachtet werden. Die Inselbrauerei Lindau bot der Stadt Friedrichshafen an, an sie das ehemalige Hotel zu vermieten, hieß es bei einem Termin vor Ort. Die Stadt kann das Angebot ab sofort nutzen, abschließend berät der Gemeinderat am kommenden Montag darüber.

SWR Corinna Konzett

"Das Angebot passt für uns genau in die Zeit und hilft uns, aber vor allem den Geflüchteten aus der Ukraine ungemein."

Stand Montagmorgen wurden laut einer Mitteilung der Stadt in Friedrichshafen 177 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, davon fast die Hälfte Minderjährige: 37 Kinder unter zehn Jahren und 47 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Vor Kriegsbeginn lebten 104 ukrainische Staatsangehörige in Friedrichshafen.

Viele bieten Privatunterkünfte an

In den ersten Tagen habe die Stadt die Geflüchteten noch direkt oder nach kurzem Aufenthalt in einer städtischen Unterkunft privat unterbringen können. Mehr als 70 Gästezimmer, kurzfristig freie Wohnungen oder auch Ferienwohnungen seien der Stadt von Privatpersonen gemeldet worden.

"Diese privaten Kapazitäten sind aber in der Regel begrenzt, sowohl von der Anzahl, als auch von den möglichen Zeitfenstern."

Bei der Unterbringung von Geflüchteten arbeite die Stadt Friedrichshafen eng mit dem Landratsamt Bodenseekreis zusammen. Dieses hat auf seiner Homepage ein extra Formular eingerichtet, mit dem Wohnraum für Geflüchtete angeboten werden kann.