Am Stadtrand von Bregenz in Vorarlberg wird es eine offizielle Nacktbadezone geben. Seit Jahren war darum gestritten worden. Es ging um das angrenzende Naturschutzgebiet.

Für Liebhaber des textilfreien Schwimmens wird es am Bregenzer Stadtrand bald eine offizielle Nacktbadezone geben. Zuerst hatte der ORF darüber berichtet. Seit Jahren war in dem Bereich illegal nackt gebadet worden. Daran gab es unter anderem von Umweltschützern Kritik.

Naturschutzgebiet neben Nacktbadestrand

Ihnen geht es um das angrenzende Natura-2000-Gebiet. Denn das Betreten des ufernahen Geländes zwischen dem Kloster Mehrerau und der Mündung der Bregenzerach ist unter anderem wegen des seltenen Bodensee-Vergissmeinnichts verboten.

Ein Gutachten der Stadt Bregenz ergab jedoch: Das Schutzgebiet ist durch Nacktbadende nicht gefährdet. Eine Art lockerer Zaun aus einzelnen Holzpfählen und vier Hinweisschilder sollen sie in Zukunft vom Schutzgebiet fernhalten. Bis Ende Juni kann gegen den Beschluss noch Einspruch eingelegt werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es [...] belanglos ist, ob die Badenden im Gebiet bekleidet sind oder nicht. Relevant ist vielmehr, wie sich die Badenden im Schutzgebiet verhalten.

In Vorarlberg ist laut dem Sittenpolizeigesetz Nacktbaden für alle über sechs Jahre verboten. Städte können aber eine Ausnahme anordnen.

Legale FKK-Badestrände am Bodensee

Einen legalen FKK-Strand mit Bocciabahnen, Tischtennis und Restaurant gibt es in der Nachbargemeinde Hard. Auch am deutschen Bodenseeufer kann legal textilfrei gebadet werden. Beispielsweise zwischen Überlingen und Sipplingen am FKK Badestrand Süßenmühle.