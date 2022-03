Stadt hilft Einzelhandel

Die Stadt Biberach will mit mehreren Aktionen Handel und Gastronomie in der Innenstadt unterstützen. Eine 30.000 Euro teure wissenschaftliche Studie soll zunächst zeigen, wie der Einzelhandel in der Innenstadt belebt werden kann. Eine sofortige Wirkung erhofft sich die Stadt durch den Verkauf von Warengutscheinen für 20 Euro, die in den Geschäften 25 Euro Wert ist. Die Stadt stellt dafür 25 000 Euro zur Verfügung. Außerdem werden Musiker und Straßenkünstler engagiert. Bus- und Sammeltaxifahrten Richtung Innenstadt sind samstags kostenlos, Parken ist gratis.