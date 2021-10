Parken in städtischen Parkhäusern soll deutlich teurer werden

Die Stadt Biberach plant eine drastische Erhöhung der Parkgebühren in ihren Parkhäusern. Ab Januar kommenden Jahres soll eine Stunde Parken einen Euro kosten. Das ist ein Plus von fast 40 Prozent. Der Tageshöchstsatz soll von fünf auf sechs Euro steigen. Das sind 20 Prozent mehr. Die erste Stunde Parken soll nach den Planungen weiterhin kostenlos sein. Bei einem Bundesdurchschnitt von rund 1,50 Euro pro Stunde im Parkhaus bleibe Parken in Biberach immer noch sehr günstig, so die Stadt. Endgültig entscheidet der Gemeinderat.