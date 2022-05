Stadt muss schon wieder Pächter für Kurhaus-Restaurant suchen

per Mail teilen

Die Stadt Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) muss schon wieder einen neuen Pächter für ihr Kurhaus-Restaurant finden. Laut einer Mitteilung kündigt der jetzige Betreiber seinen seit 2020 laufenden Pachtvertrag zum Jahresende. Das Restaurant sei nie richtig zum Laufen gekommen, so die Stadt. Schuld daran: Die Corona-Lockdowns und die zuletzt stark gestiegenen Warenkosten. Restaurant, Café und Konditorei bleiben demnach bis Vertragsende geschlossen. Bis Jahresende weiterbetrieben werde der Kursaal mit Platz für 400 Gäste. In ihm finden viele städtische, private und Vereins-Veranstaltungen statt, die der Restaurantbetreiber bewirtet. Man suche nun Nachpächter, so die Stadtverwaltung. Eine Suche, die schon einmal über drei Jahre dauerte, nachdem 2016 die Stiftung Liebenau als Pächter ausgestiegen war.