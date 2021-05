Der schweizerische Zughersteller Stadler Rail aus Bussnang (Kanton Thurgau) will gemeinsam mit der Deutschen Bahn ein virtuelles Abbild eines Zuges entwickeln. Es soll die Daten des realen Fahrzeugs in Echtzeit verarbeiten. Allein am Bildschirm könne man so vorrausschauend erkennen, wann ein Zug zur Wartung in die Werkstatt müsse. So könne man Störungen zum Beispiel an Klimaanlage, Türen und Radsätzen verringern, Zugausfälle vermeiden und den Bahnverkehr pünktlicher machen, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen.