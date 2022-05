Gute Qualität: Staatsweingut beendet Weinlese

Auf altbewährte Art hat das Staatsweingut Meersburg (Bodenseekreis) die letzten Trauben des Jahrgangs 2021 zum Weingut in die Oberstadt transportiert. Die letzte Fuhre mit Riesling-Trauben sei unter Hupen und lauten Rufen langsam durch die Meersburger Altstadt gefahren, teilte das Staatsweingut mit. Die Erntemenge sei mit 70 % eines Normalertrages zwar recht klein. Mit der Jahrgangs-Qualität sei man aber sehr zufrieden. Zuvor hatten weitere Winzer am Bodensee auf SWR Anfrage mit Ernteeinbußen von 15 bis 30 Prozent gerechnet, aber ebenfalls auf gute Qualität verwiesen. Viele Bio-Winzer am Bodensee hingegen meldeten 2021 Totalausfälle, so der Hagnauer Winzerverein. Das nasse Wetter habe den Trauben zugesetzt und zu Pilzbefall und Fäulnis geführt.