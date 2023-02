Die Kantonspolizei St. Gallen hat einen Drogenkurier festgenommen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte der 31-jährige Mann mehrere Rauschgiftpäckchen verschluckt.

Bei einer Kontrolle in der Nähe von St. Gallen hat die Kantonspolizei einen Mann festgenommen, der ein Kilogramm Heroin und hundert Gramm Kokain verschluckt hatte. Die Beamten hätten den Verdacht geschöpft, der Mann könnte ein sogenannter Bodypacker sein, heißt es von der Polizei. Daraufhin sei in einem Krankenhaus eine Röntgenuntersuchung durchgeführt worden. Dabei seien im Magen und Darm des Mannes über 100 Fingerlinge mit Drogen gefunden worden.

Fingerlinge im Gefängnis ausgeschieden

Der Mann wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht, wo er die Fingerlinge ausschied. Diese bestanden aus rund einem Kilogramm Heroin und hundert Gramm Kokain. Die Drogen haben laut Polizei einen Verkaufswert von über 30.000 Franken. Der in Italien wohnhafte Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Der Fall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche.