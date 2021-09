Nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor zehn Tagen in St. Gallen ist einer der Männer jetzt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Kantonspolizei berichtet, handelt es sich um einen 20-Jährigen. Die Polizei hatte in der Nacht ihn und zwei weitere Verletzte angetroffen. Die Männer gaben an, in der Stadt in eine Auseinandersetzung mit unbekannten Tätern geraten zu sein.