St. Elisabeth-Stiftung kritisiert Infektionsschutzgesetz

Die St. Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) übt Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz. Sie fordert weiterhin finanzielle Unterstützung für Corona-Maßnahmen.

Die St. Elisabeth-Stiftung aus Bad Waldsee hat Sorge, dass künftig durch mehr Bürokratie weniger Zeit für die Versorgung der Patienten bleibt. In einem offenen Brief kritisiert sie deshalb das neue Infektionsschutzgesetz. Der Bundestag stimmt am Donnerstag über dieses Gesetz ab. Die Stiftung fordert weniger Bürokratie und eine sichere Finanzierung der coronabedingten Mehraufwendungen.

SWR-Reporter Moritz Kluthe zu den Kritikpunkten der Stiftung:

Pflegerettungsschirm fällt seit Juni weg

Hauptkritikpunkt ist, dass Einrichtungen der Langzeitpflege weiterhin zeitintensive Corona-Maßnahmen wie Einlasskontrollen, Zertifikatskontrollen und Dokumentationspflichten umsetzen müssten, aber dieser Aufwand nicht mehr ausgeglichen werde. Bis Juni gab es dafür noch den sogenannten Pflegerettungsschirm. Nun befürchtet die St. Elisabeth-Stiftung, dass Zusatzaufgaben dauerhaft von den Beschäftigten getragen werden müssen. Durch mehr Bürokratie hätten die Mitarbeitenden dann eben auch weniger Zeit, die Pflegebedürftigen zu versorgen.

"Während Corona in der Mitte der Gesellschaft keine Rolle mehr zu spielen scheint, ist die Pandemie in der Pflege nach wie vor deutlich spürbar und noch lange nicht vorbei. Unsere Mitarbeitenden arbeiten seit zweieinhalb Jahren über ihr Limit hinaus."

Bundesweite Protestaktion geplant

Um auf die besondere Belastung der Pflegeeinrichtungen aufmerksam zu machen, beteiligt sich die St. Elisabeth-Stiftung an ihren Standorten in Bad Waldsee und Altshausen am Mittwoch an einer bundesweiten Protestaktion des Verbands katholischer Altenhilfe in Deutschland.

Die St. Elisabeth-Stiftung betreibt in den Kreisen Biberach, Ravensburg, Alb-Donau sowie Bodensee neun Senioren-Wohnparks. Mehr als 1.800 Menschen werden ambulant oder stationär betreut. Die Stiftung hat fast 1.000 Beschäftigte, die diese Menschen betreut.