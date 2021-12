SRH-Klinik erhöht Bettenzahl wegen Omikron

Das SRH-Klinikum in Sigmaringen hat auf der Covid-Station die Zahl der Betten von 22 auf 34 aufgestockt, das bestätigte eine Sprecherin dem SWR. Damit wolle man auf steigende Patientenzahlen durch die neue Omikron-Variante vorbereitet sein. Ein Krisenstab beobachte die Lage. Andere Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben warten noch ab. Der Verbund der Oberschwabenklinik OSK mit Sitz in Ravensburg sieht für eine Erhöhung der Bettenzahl noch keine Notwendigkeit. Sowohl auf der Covid-Station in Wangen als auch in Ravensburg gebe es noch Platz. Das gilt auch für den Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen. Omikron-Fälle gebe es in den Kliniken noch keine.