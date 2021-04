Die Stadt Friedrichshafen bietet ab nächster Woche in allen Kitas Corona-Schnelltests für Kinder ab drei Jahren an. Wie die Stadt mitteilte, sollen sogenannte Spuck-Lolli-Tests eingesetzt werden.

Für den kindgerechten Test wird nur eine Speichelprobe benötigt. Dafür muss das Kind entweder in ein Behältnis spucken oder an einem Wattestäbchen lutschen, ähnlich wie bei einem Lolli. Nach 15 Minuten gibt es ein Ergebnis. Die Stadt beschafft Tests für alle rund 2.100 Kinder über drei Jahre in den Kindergärten und Kindertagesstätten – unabhängig von der Trägerschaft. Und sie organisiert auch die Verteilung an die Träger der Kita-Einrichtungen in Friedrichshafen.

Eltern sollen Kinder zuhause testen

Die Stadt empfiehlt, dass Eltern ihre Kinder zu Hause testen. Bei einem positiven Testergebnis soll das Kind zu Hause bleiben und zur Kontrolle einen PCR-Test machen, zum Beispiel beim Kinderarzt. Eine Testpflicht für Kinder besteht nicht, betont die Stadt. Das Kita-Personal wird laut Stadt bereits seit Ende Februar zweimal die Woche getestet.

Bund soll Kosten übernehmen

Das Land Baden-Württemberg hat eine stufenweise Einführung der Corona-Schnelltests in Kitas geplant. Die Finanzierung der Schnelltests für Kita-Kinder wird vorerst von Land, Städten und Gemeinden übernommen – allerdings fordern sie eine Übernahme der Kosten durch den Bund und gehen daher in Vorleistung.