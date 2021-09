per Mail teilen

In Hauerz bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) hat das große Springreitturnier des örtlichen Reit- und Fahrvereins begonnen. In verschiedenen Klassen gehen bis Sonntag mehr als 300 Reiterinnen und Reiter an den Start. Dabei kommen rund 500 Pferde zum Einsatz. Für Turnierbesucher gilt die 3G-Regel.