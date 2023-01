Musikvideo von Menschen mit Behinderung in Weingarten

per Mail teilen

"Sprich mit mir!" heißt ein Projekt für Menschen mit Behinderung in Weingarten. Die Mitglieder einer Theatergruppe können nicht sprechen, haben aber ein Rap-Video aufgenommen - mithilfe elektronischer Unterstützung.

In Weingarten (Kreis Ravensburg) hat eine Theatergruppe für Menschen, die nicht sprechen können, ein Musikvideo produziert. Die Stimmen der jungen Menschen sind elektronisch unterstützt, ein Sprachcomputer spricht für sie. Die Theatergruppe arbeitet schon lange mit unterstützter Kommunikation. Dass damit aber ein Rap-Song im Video produziert wird, das sei neu, so der Verein.

In der Musikrichtung Hiphop oder Rap werden in einer Art Sprechgesang sehr persönliche, oft emotionale Dinge erzählt. Und an diese Art von Musik hat sich die UK-Theatergruppe der Menschen, die nicht sprechen können, herangewagt. Die Texte haben sie selbst geschrieben - mithilfe ihres Sprachcomputers und den Eltern oder Betreuern. Im Musikvideo erzählen sie mit synthetischen Stimmen aus ihrem Leben. Das Ergebnis kann über den Link unten bei YouTube angesehen und -gehört werden:

Die Stiftung des Körperbehindertenzentrums, KBZO, in Weingarten hat das Projekt in Kooperation mit dem Verein "senseable art" aus Bad Wurzach ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Sprich mit mir" soll verdeutlicht werden, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Wünsche und Sehnsüchte wie alle Menschen haben. Sie wollen genauso angesprochen oder gefragt werden, so Thorsten Mühl von der Stiftung KBZO Weingarten.

"Sie wünschen sich: 'Geht mit mir um, wie mit jedem anderen Menschen auch'."

Das Projekt "Sprich mit mir" in Weingarten ist aus Spenden, unter anderem durch die Herzenssache, finanziert.