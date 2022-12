Schweiz fördert versehentlich Vereine in Büsingen

per Mail teilen

Sportvereine in der deutschen Exklave Büsingen im Kreis Konstanz sind jahrelang von der Schweiz finanziell gefördert worden - aus Versehen. Es geht um tausende Schweizer Franken.

Jahrelang sind verschiedene Sportvereine im deutschen Ort Büsingen (Kreis Konstanz) von der Schweiz finanziell unterstützt worden. Das war aber ein Versehen, wie sich nun herausstellte. Es handele sich um tausende Schweizer Franken, so das Schweizer Bundesamt für Sport. Büsingen ist umgeben von der Schweiz und hat neben der deutschen auch eine Schweizer Postleitzahl. Deshalb, so das Bundesamt, sei niemandem aufgefallen, dass es sich in Büsingen um Vereine auf deutschem Staatsgebiet handle. Der Tennisclub, der Turnverein und der Fußballclub bekamen jahrelang Fördergelder.

Schweizer Behörde verzichtet auf Rückforderung

Der FC Büsingen beispielsweise erhielt laut Bundesamt zuletzt jährlich zwischen 9.000 und 15.000 Franken. Zu Recht, wie der Verein annahm. Denn der spielt seit Jahrzehnten in der Schweizer Fußball-Liga, sagt der FC-Präsident. Die meisten Mitglieder seien Schweizer. Bei einem EDV-Wechsel fiel dem Schweizer Bundesamt der Fehler auf, die Förderung wurde eingestellt. Auf Rückforderungen will die Behörde allerdings verzichten.

Nun will die kleine Kommune am Hochrhein mit etwa 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern ihre Vereine selbst finanziell unterstützen, heißt es von der Gemeinde. Dafür sollen Gelder aus der Mehrwertsteuerrückerstattung der Schweiz verwendet werden.