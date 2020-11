per Mail teilen

Bund und Land fördern die Sanierung kommunaler Sportstätten in der Region Bodensee-Oberschwaben mit 3,1 Millionen Euro. Die Gelder fließen in drei Projekte: Rund 400.000 Euro gibt es für das Osterholzstadion in Stockach (Kreis Konstanz), dort sollen das Rasenspielfeld und die Laufbahn saniert werden. Rund 1,3 Millionen Euro bekommt die Gemeinde Erolzheim im Kreis Biberach für ihr Hallenbad. Vor allem Umkleiden, Duschen und die Wassertechnik müssen erneuert werden. Die größte Fördersumme geht nach Mengen im Kreis Sigmaringen. 1,4 Millionen Euro gibt es für die über 40 Jahre alte Ablachhalle, eine Mehrzweckhalle.