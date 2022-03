Monoskifahrerin aus Radolfzell holt erste Medaille

Erst Fahnenträgerin für das deutsche Team und nun auch erste Medaillen-Gewinnerin: Die Mono-Skifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell hat bei den Paralympics Silber gewonnen.

Anna-Lena Forster aus Radolfzell (Kreis Konstanz) belegte in der Nacht auf Samstag in der Disziplin "Alpin-Abfahrt" den zweiten Platz. Sie kam mit einem Rückstand von lediglich 0,82 Sekunden nach der japanischen Siegerin Momoka Muraoka ins Ziel.

Für die 26-jährige Radolfzellerin, der das rechte Bein komplett fehlt, ist das ein Riesenerfolg. Bei den paralympischen Wettbewerben in den Jahren 2014 und 2018 war sie in der Abfahrt nie über Platz vier hinausgekommen. "Mit Silber kann ich sowas von happy sein", sagte sie nach ihrem Erfolg.

"Es ist ein super Anfang. Jetzt habe ich noch drei, vier Chancen."

Mit dem Slalom und der Kombination folgen noch ihre besten Disziplinen.

Parasportler vom Bodensee und aus dem Allgäu starten in Peking

Am Freitag hatten die Paralympics in Peking begonnen. Mit Anna-Lena Forster und Manuel Neß nehmen zwei Sportlerinnen und Sportler aus der Region Bodensee-Oberschwaben teil.

Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hatte am Freitag zusammen mit dem Freiburger Biathlonspezialisten Martin Fleig bei den Eröffnungsfeierlichkeiten die deutsche Fahne getragen. Die beiden führten die 15 weiteren deutschen Athletinnen und Athleten sowie die fünf Guides bei der Zeremonie ins Nationalstadion in Peking. Anna-Lena Forster freute sich sehr über die Anerkennung.

"Die Wertschätzung vom Verband ist nochmal etwas anderes als eine Medaille."

Für die 26-jährige Radolfzellerin sind es die dritten paralympischen Spiele. Nach zwei Silber- und einer Bronzemedaille 2014 in Sotschi holte sie 2018 in Pyeongchang zweimal Gold. In Peking tritt sie in insgesamt fünf Disziplinen an.

Manuel Neß startet das erste Mal bei Paralympics

Der zweite Sportler aus der Region ist Manuel Neß aus Haidgau bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg). Er kam mit seiner Behinderung, einer Dysmelie, zur Welt: Ihm fehlen auf der linken Körperseite sowohl ein Teil des linken Unterarms und die Hand, als auch ein Teil des Unterschenkels und der Fuß.

Pressestelle German Para Snowboard Team

Der 31-Jährige arbeitet als IT-Fachmann im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg. Er ist das erste Mal bei den Paralympics und startet mit dem Para-Snowboard in zwei Disziplinen. Seinen ersten Wettbewerb bestreitet er am Sonntagmorgen.