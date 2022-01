Der Snowboarder Paul Berg vom SC Konstanz und Skilangläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu sind bei den Olympischen Winterspielen in Peking dabei. Das geht aus dem Aufgebot hervor, das der Deutsche Olympische Sportbund am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Olympischen Winterspiele in Peking sollen am 4. Februar starten.