Berg und Moch starten bei Olympischen Spielen

Am Mittwoch beginnen die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking. Aus dem Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu sind drei Athleten mit dabei.

Offiziell werden die Olympischen Spiele zwar erst am Freitag eröffnet, die ersten Wettkämpfe beginnen aber schon am Mittwoch - im Curling und Rennrodeln.

Die dritten Olympischen Spiele für Paul Berg

Nach Sotschi in Russland und Pyeongchang in Südkorea erlebt Snowboarder Paul Berg vom SC Konstanz in Peking seine dritten Olympischen Spiele. Eine Medaille hat er noch nicht gewonnen, aber im Weltcup sorgte er Anfang Januar in Russland mit einem vierten Platz für ein Spitzenergebnis.

Skitalent Friedrich Moch freut sich sehr dabei zu sein

Im Weltcup aufhorchen ließ auch Langläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg). Er ist im Prinzip der Shooting Star im deutschen Langlauf. Der 21-Jährige begeisterte kurz nach dem Jahreswechsel bei der Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme als er auf Platz drei stürmte. Auf Olympia habe Moch sein Leben lang hingearbeitet und dafür täglich trainiert.

"Olympia ist das Größte für jeden Sportler. Von Olympia träumt jeder."

Für Friedrich Moch sind es die ersten Olympischen Spiele. Am Sonntag wird es für ihn ernst - beim Skiathlon.

"Ich versuche dort meine bestmöglichen Rennen abzuliefern - es werden harte Rennen."

Maximilian Mechler unterstützt als Trainer

Maximilian Mechler kommt auch aus Isny, als aktiver Skispringer schaffte er es nicht zu den Olympischen Spielen. In Peking aber ist er dabei - als Trainer der deutschen Skispringerinnen.