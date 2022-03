per Mail teilen

Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) baut zwei Hallen in den Stadtteilen Güttingen und Böhringen zu Notunterkünften um. Sie will auf die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet sein, heißt es in einer Mitteilung. Die Hallen sind für Vereine und den Schulsport bis auf Weiteres geschlossen. Wann die ersten Menschen dort untergebracht werden, sei noch unklar.