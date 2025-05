Spontan heiraten - das klingt nach Las Vegas, ist an diesem Wochenende aber auch in mehreren evangelischen Kirchengemeinden am Bodensee möglich.

Am Samstag und Sonntag bieten mehrere evangelische Kirchengemeinden am Bodensee die Möglichkeit zur spontanen Trauung. Einfach, unkompliziert und ohne lange Vorbereitung die Liebe feiern, genau das ist der Gedanke hinter den Spontanhochzeiten, die inzwischen deutschlandweit angeboten werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Aktionen in der Region.

Spontan heiraten in Konstanz, Überlingen und Lindau

Am Bodensee ist spontan heiraten unter anderem in der Kapelle Schloss Langenstein im Kreis Konstanz, in der Auferstehungskirche in Überlingen und in der Kirche St. Stephan in Lindau möglich. Besonders viele Paare werden am Sonntag erwartet - das Schnapszahldatum 25.05.25 ist sehr gefragt.

In der Kapelle Schloss Langenstein im Kreis Konstanz können Paare sich am Sonntag spontan das "Ja"-Wort geben. IMAGO Zoonar

Rund 90 Minuten sollten die Paare dafür mitbringen. Zunächst gibt es ein Vorgespräch, dann die 20-minütige Zeremonie und zum Schluss einen Empfang, bei dem miteinander angestoßen und ein Erinnerungsfoto gemacht werden kann. Die Hochzeiten finden von 11 bis 17 Uhr statt - mitbringen müssen trauwillige Paare nur ihren Personalausweis oder eine standesamtliche Trauurkunde.

Auch queere Paare willkommen

Willkommen sind auch queere Paare sowie Eheleute, die ihr Eheversprechen erneuern möchten. Eine vorherige Anmeldung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich.