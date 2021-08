Das nächtliche Spielverbot im Konstanzer Herosépark ist nicht zulässig. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim entschieden. Damit dürfen in dem beliebten Park am Seerhein zwischen 22 und 6 Uhr wieder Spiele gespielt werden. Das Verbot der Stadt galt seit April, um Anwohner und Anwohnerinnen in der Nacht vor Lärm zu schützen, vor allem vor lauten sogenannten Trinkspielen. Mehrere Bürger hatten dagegen geklagt. Laut VGH gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass jegliche Art von Spielen die Nachtruhe stören würden. Die Stadt hätte das Spielverbot hinsichtlich lauter Trinkspiele besser definieren müssen, sagen die betroffenen Anwohner. Das nächtliche Musikverbot gilt aber weiterhin. Die Stadt Konstanz teilte mit, den Beschluss Gerichts zu beachten. Das Urteil trage zur grundsätzlichen Klärung bei und sei insoweit zu begrüßen, so die Stadt. Gegen laute Trinkspiele könne nun im Einzelfall nach den allgemeinen Regeln vorgegangen werden.