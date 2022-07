Für die Handballer der HSG Konstanz steht der Spielplan für die kommende Saison fest. Die Aufsteiger starten mit einem Auswärtsspiel in Coburg am 3. September in die zweite Liga. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor. Eine Woche später steht dann das erste Heimspiel gegen Mitaufsteiger VfL Potsdam an.