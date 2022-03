Das Team des FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga am Samstag die Mannschaft des Tabellenführers SGV Freiberg empfangen. Das Spiel endete unentschieden mit 3:3. In der Tabelle stehen die Ravensburger auf Platz neun. Am Sonntag spielt die Mannschaft des Tabellen-Achten 1. FC Rielasingen-Arlen (Kreis Konstanz) zuhause gegen SV Oberachern.