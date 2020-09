Die Feuerwehr Friedrichshafen kann Ölspuren ab sofort mithilfe eines Spezialfahrzeugs beseitigen. Das Fahrzeug hat rund 440.000 Euro gekostet, spart Personal und rechnet sich nach Angaben der Stadt ab jährlich 100 Einsätzen bei längeren Ölspuren. Es funktioniert laut Stadt wie eine mobile Waschanlage. Vorne werde Lösungsmittel gesprüht, dann mit rotierenden Bürsten in die ölverschmierte Fahrbahn eingearbeitet, am Heck werde das Schmutzwasser eingesaugt und die Fahrbahn sei wieder sauber. Mussten bei längeren Ölspuren bislang 20 Feuerwehrleute ausrücken, reichten nun zwei. Weil der Rechtslenker so eine Rarität sei, habe man schon erste Anfragen aus der Nachbarschaft, so Stadtbrandmeister Louis Laurösch.