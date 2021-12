Hermann Martin ist zurzeit ein gefragter Mann, mit seinem Wachs können Langläufer und Skispringer die verschiedenen Schneebedingungen ausgleichen. Der Wachs-Experte aus Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) stellt in seiner Garage Skiwachs her.

Hermann Martin hatte jahrzehntelang eine Kerzenzieher-Werkstatt, weiß also alles rund ums Wachs. Vor 16 Jahren hat er als Hobby angefangen, Skiwachs zu machen. Heute stellt er in zwei Kesseln in seiner Garage das Wachs her, das von Top-Athletinnen und -Athleten verwendet wird. Für seine Kunden ist er vor der Corona-Pandemie auch mal bis nach Russland gefahren, um die Lieferungen abzugeben.