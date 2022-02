Sperrstunde an Fastnacht wird nicht gelockert

Die Stadt Konstanz wird in diesem Jahr ihre Sperrzeit zur Fastnacht nicht lockern. Das beschloss der Gemeinderat mehrheitlich. Normalerweise ist die Sperrstunde in Konstanz in der Nacht nach dem “Schmotzigen Dunschtig” aufgehoben. In der Nacht zum Fastnachtsdienstag beginnt sie erst um 5 Uhr. In diesem Jahr allerdings gibt es diese Ausnahme für die Konstanzer Lokale nicht. Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) verwies im Gemeinderat auch auf das derzeit noch immer hohe Infektionsgeschehen. Geöffnet sind die Lokale damit rechtsrheinisch bis 2 Uhr und in der Altstadt bis 1 Uhr nachts.