Der Landkreis Biberach spendet verschiedene Einrichtungsgegenstände aus dem ehemaligen Klinikum Biberach an die Kuehn Foundation. Die Stiftung unterstütze mehrere Kliniken in Afrika durch Sachspenden und die Ausbildung von Ärzten, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Aus Biberach werden nun Behandlungsliegen und HNO-Behandlungsgeräte aber auch Warmhaltewagen, Kochgeschirr und sogar ein Trampolin an eine Klinik in Tansania geschickt.