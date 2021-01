per Mail teilen

Der SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Singen, Hans-Peter Storz, fordert, dass Schulbusse nicht nach dem Ferienfahrplan, sondern regulär verkehren. Denn die Schulen seien keineswegs komplett geschlossen, heißt es in einem Brief an Landrat Zeno Danner. Ohne Schulbusse sei es für viele Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen, ihre Schulen beispielsweise im Hegau zu erreichen. Gleiches gelte für die Notfallbetreuung.