Die SPD im Wahlkreis Bodensee hat am Freitagabend Jasmina Brancazio zu ihrer Kandidatin für die Landtagswahl nominiert. Das teilte der SPD-Kreisverband mit. Die 35-jährige Politikwissenschaftlerin aus Friedrichshafen betonte demnach in ihrer Bewerbungsrede unter anderem, sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen am See und für bezahlbaren Wohnraum einsetzen zu wollen. Als Zweitkandidat wurde Boris Mattes nominiert. Der 41-jährige Rechtsanwalt ist in Meersburg SPD-Gemeinde- und Kreisrat.