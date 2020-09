per Mail teilen

In Biberach hat der Bau für ein Innovations- und Technologietransferzentrum an der Hochschule Biberach begonnen. Dort sollen neue Energiesysteme sowie Biotechnologie entwickelt und erforscht werden.

Ab Mai 2022 sollen die Hochschule, Existenzgründer und Firmen der Region in dem Gebäude mit der Arbeit beginnen können. In dem Gebäude werden Labore, Teststände und Büros untergebracht. In ihnen sollen neue Energiesysteme entwickelt werden, etwa energiesparende Kühltheken für Supermärkte. Ein weiterer Schwerpunkt sind Biotechnologien. Zum Beispiel können dort später mit Enzymen und Zellen Medikamente hergestellt werden.

Interview zum neuen Innovationszentrum

SWR-Moderator Martin Hattenberger hat mit Nikolaus Hertle, dem künftigen Geschäftsführer des Zentrums gesprochen und ihn gefragt, fragt ihn, was Forschungsschwerpunkte der Hochschule Biberach in dem neuen Innovationszentrum sein sollen.

Innovationszentrum kostet 15 Millionen Euro

Die Stadt Biberach hofft, dass das Zentrum zum Innovationsmotor für die ganze Region wird. Sie trägt den Großteil der Baukosten von rund 15 Millionen Euro. Projektpartner sind der Landkreis und die Hochschule Biberach sowie die IHK Ulm.