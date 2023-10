per Mail teilen

Ökostrom für rund 2.000 Menschen - die Gemeinde Allensbach beginnt mit dem Bau einer großen Photovoltaikanlage auf einem Lärmschutzwall entlang der neuen B33.

In Allensbach im Landkreis Konstanz beginnt am Montag der Bau einer PV-Anlage auf einem Lärmschutzwall entlang der vierspurig ausgebauten Bundesstraße 33. 4.000 Solarmodule sollen auf dem Lärmschutzwall aufgestellt werden, so die Gemeinde. Für den Bau ist die Firma Solarcomplex aus Singen zuständig. Die Photovoltaikanlage soll den Strombedarf von 2.000 Menschen decken.

PV-Anlage soll kommendes Jahr fertig sein

Die Gemeinde Allensbach ist einziger Investor und auch Betreiber der Anlage. Sie gibt 2,1 Millionen Euro für das Projekt aus. Die Baukosten seien in den vergangenen Monaten wegen der allgemeinen Teuerung leicht gestiegen, so der Kämmerer gegenüber dem SWR. Bei der Gemeinde Allensbach ist man sich aber sicher, dass das Geld gut angelegt ist.

Nicht nur mit Blick auf die Energiewende - die Gemeinde erwartet in Zukunft auch Einnahmen: Strom für 600 Haushalte soll die Photovoltaikanlage einmal liefern, der an die Stadtwerke Konstanz verkauft wird. Die Anlage soll voraussichtlich Anfang kommenden Jahres ans Netz gehen.