Spatenstich für das neue Fasnachtsmuseum im Schloss Langenstein

Lange haben die Narren in der Region Konstanz darauf hingearbeitet, jetzt ist es soweit. Am Montagnachmittag hat der feierliche Spatenstich für das neue Fasnachtsmuseum stattgefunden.

Das neue Fasnachtsmuseum wird seinen Platz auf dem Gelände von Schloss Langenstein in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) finden. Entstehen soll ein zweistöckiger Holzbau. In ihm will das Fasnachsmuseum künftig die Narretei mit 3D-Animationen und virtuellen Angeboten präsentieren.

Hier soll das neue Fastnachtsmuseum entstehen - auf dem Gelände von Schloss Langenstein. SWR

Ziel ist ein völlig neues Museum

Der Neubau ist eines der Pilotprojekte der bundesweiten Aktion "museum4punkt0". Diese will digitale Kulturvermittlung fördern und so eine neue Art des Lernens und Erlebens bieten. Dafür arbeiten die Museumsteams im Verbund gemeinsam an dem Ziel, ein völlig neues Museum zu konzipieren. So soll etwa ein virtueller Museumsguide, die Besucher auf ihrem Weg durch das Museum begleiten, Erklärungen geben und Fragen stellen.

300 Narrenfiguren und Masken restauriert

Das alte Museum Schloss Langenstein wird derzeit ausgeräumt und zurückgebaut. Alle Exponate, darunter etwa 300 Narrenfiguren und Masken wurden restauriert und eingelagert. Daran waren laut Museum viele ehrenamtliche Helfer beteiligt. Zudem gingen 150.000 Euro an privaten Spenden für den Neubau ein. Die Baukosten wurden bei Planungsbeginn vor drei Jahren auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Weil derzeit jedoch die Baupreise "explodieren", ruft das Museum auf seiner Internetseite weiter zu Spenden auf, um die Finanzierung weiter stemmen zu können.

Zum Spatenstich kam auch der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU).