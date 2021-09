Spatenstich für neue Markolfhalle

per Mail teilen

Im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen (Kreis Konstanz) haben die Bauarbeiten für die neue Markolfhalle begonnen. Entstehen soll eine zweistöckige Mehrzweckhalle in Holzbauweise mit Kiosk, Bühne und Galerie. Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage, vor die Halle ein Bolzplatz. Zudem werde die neue Markolfhalle größer als die alte, sie biete Platz für rund 700 Gäste, so der Bürgermeister. Der Neubau kostet knapp elf Millionen Euro, etwa 400.000 Euro davon übernimmt das Land. Im Februar 2023 soll die Halle fertig sein. Die alte Halle wurde bei einem Feuer 2018 so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste.