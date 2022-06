Die Sparkasse Hegau-Bodensee und die Volksbank Konstanz wollen kooperieren. Sie betreiben ab Juli an zwei Standorten jeweils eine gemeinsame Selbstbedienungsfiliale. Laut Mitteilung zieht in Radolfzell die Sparkasse in die bestehende SB-Filiale der Volksbank Konstanz ein, in Radolfzell-Böhringen ist es umgekehrt. So sei trotz Filialschließungen die Versorgung der Kunden mit Bargeld gesichert.