Der Gewinn der Sparkasse Bodensee ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Er lag bei drei Millionen Euro. Das wurde am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben. Man blicke wegen der Corona-Pandemie auf ein besonderes Jahr zurück, so Vorstandschef Lothar Mayer. Mit Abstands- und Hygieneregeln habe man versucht, für die Kunden da zu sein. Von Firmen- und Privatkunden gab es eine große Nachfrage nach Krediten: Mit 3,6 Milliarden Euro weise man das höchste Kreditvolumen in der Geschichte der Sparkasse Bodensee aus. Firmen sicherten sich Liquidität, Privatkunden investierten in Wohneigentum.