Spargelsaison am Bodensee startet bald

Noch hat die Spargelernte bei den meisten Bauern in der Bodenseeregion nicht begonnen, doch ein Bauer aus Tettnang will in dieser Woche bereits Grünspargel verkaufen.

So richtig los geht es mit der Spargelernte am Bodensee erst in gut zwei Wochen – doch etwas Grünspargel soll es bereits schon diese Woche geben. Auf den weißen Spargel müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher noch etwas warten.

Weißer Spargel kommt in diesem Jahr später

Spargelbauer Thomas Geiger aus Tettnang (Bodenseekreis) will noch diese Woche seinen ersten Grünspargel verkaufen. Die Ernte des weißen Spargels verzögere sich aber noch und starte Mitte April. Das ist ein bis zwei Wochen später als im vergangenen Jahr. Der Grund: Der Boden sei dieses Jahr zu nass gewesen und konnte deswegen lange nicht bearbeitet werden. Die Schlepper wären sonst im Boden versunken und hätten ihn beschädigt, erklärte Geiger auf SWR-Anfrage.

Der Spargelbauer Landerer in Meckenbeuren (Bodenseekreis) hingegen will schon in ungefähr einer Woche in die Saison starten, beim Hofgut Möking in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) dauert es noch drei bis vier Wochen. Die Spargelhöfe im Bodenseekreis erwarten dieses Jahr eine erfolgreiche Ernte, die Voraussetzungen seien gut, heißt es. Im vergangenen Jahr warten die Spargelbauern aus der Region Bodensee-Oberschwaben trotz eines verspäteten Starts mit der Spargelsaison zufrieden.