Die Spargelsaison in der Bodenseeregion startet in diesem Jahr etwas später als sonst. Diese Woche soll die Haupt-Ernte beginnen. Erntehelfer gibt es in diesem Jahr genügend, so der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer.

Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Erntehelfer wegen hoher Auflagen und aus Angst vor einer Corona-Ansteckung nicht eingereist. Dieses Jahr seien schon viele Saisonarbeitskräfte in der Region und auf den Spargelhöfen untergebracht, so Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer. Man habe viele Anfragen von Erntehelfern aus dem Ausland. "Sie haben gesehen, dass die Hygienekonzepte gut sind und wollen kommen." Ernte mit Ende der Frostnächte Größere Mengen Spargel werden voraussichtlich ab dieser Woche gestochen - damit jedenfalls rechnen die Spargelbauern in der Bodenseeregion. "Wenn die Frostnächte vorbei sind, hoffe ich, dass wir aus dem Vollen schöpfen können", so Spargelbauer Thomas Geiger aus Tettnang (Bodenseekreis). Der Frost habe das Wachstum vorübergehend gestoppt. "Das Beste wäre, wenn man das Wetter selber machen könnte“, meint Spargelbauer Wilfried Möking aus Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis). Denn die Kundschaft warte schon sehnsüchtig: Jeden Tag kämen 50 bis 100 Anrufe, wann es denn endlich Spargel gebe. Weniger Abnehmer Trotzdem rechnen die Landwirte damit, in diesem Jahr weniger Spargel als üblich zu verkaufen - weil große Abnehmer wie Restaurants und Kantinen teils geschlossen seien. Normalerweise würden 30 Prozent der Spargelernte dorthin verkauft, so Simon Schumacher.